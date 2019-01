MARRIAGES



Tazewell County

Jose Aguilar-Mendoza, 26, Decatur; Evelyn Baltazar-Martinez, 19, Peoria.

Chad Cook, 43; Jill Sipka, 51; both East Peoria.

Ryan Fuller, 53; Gerri Layne, 52; both Pekin.

Dean Hessen, 25; Kristen Martin, 20; both Pekin.

Luke Hochstetler, 23; Heaven McDaniel, 26; both Pekin.

Dustin Irving-Carpentier, 25; Alisha Gregory, 24; both Pekin.

Joshua Johnson, 29; Samantha Neltner, 20; both Creve Coeur.

Logan Leesman, 28; Sarah Dabney, 33; both Minier.

Cody Smith, 33; Heather Ramsey, 34; both Bloomington.



Woodford County

Ryan Bowers, 21; Jori Brandon, 23; both Eureka.

John Horner, 36, Panola; Megan Hartman, 32, Roanoke.



DIVORCES



Tazewell County

(None)



Woodford County

(None)