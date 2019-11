SPHL

RIVERMEN 4, STORM 3 (OT)

Rivermen 1 1 1 1 -- 4

Quad City 2 0 1 0 -- 3

First period -- 1 Quad City, Ahman 2 (pp) (Schiavo, Bennett), 6:33. 2 Rivermen, Nieminen 4 (Borsoi, McCormick), 14:52. 3 Quad City, Klecha 3 (pp) (Mills, Harris Jr.), 17:55. Penalties -- Carvalho, Peo (tripping), 6:06; Nieminen, Peo (holding), 9:00; Harris Jr., QC (hooking), 12:18; Pryce, QC (highsticking), 12:50; Oskroba, Peo (hooking), 16:14; Pryce, QC, major (5-min fighting), 19:30; Smutek, Peo, major (5-min fighting), 19:30.

Second period -- 2 Rivermen, Nieminen 5 (Hagaman, Fregeau), 3:10. Penalties -- Harris Jr., QC (roughing), 20:00.

Third period -- 5 Rivermen, Ernst 4 (pp) (Hagaman, Neville), 1:50. 6 Quad City, Klecha 4 (Fries, D'Oliveira), 14:38. Penalties -- QC bench (too many men on the ice), served by Fries, 1:28; Harris Jr., QC, minor-major (boarding, 5-min fighting), 3:40; Nieminen, Peo, minor-double major (2-min instigating, 5-min fighting, game misconduct), 3:40; Smutek, Peo (crosschecking), 5:48.

Sudden-death overtime -- 7 Rivermen, McCormick 11 (Neville, Carvalho), :55. Penalties -- none.

Shots on goal -- Rivermen 12 14 9 1 -- 36. Quad City 10 10 7 0 -- 27.

Power play chances -- Rivermen, 1 of 4. Quad City, 2 of 4.

Goalies -- Rivermen, Levine 5-0-1 (27 shots-24 saves). Quad City, Di Salvo 3-3-2 (36-32).

Rivermen plus-minus -- Borsoi +1, Fregeau +1, Ernst E, Smutek E, Baer E, McPherson -1, Hagaman +2, Carvalho E, Hoglund E, Hamilton E, Sanipass E, Oskroba E, Neville +1, Dion E, Nieminen +2, McCormick +2.

Quad City plus-minus -- D'Oliveira E, Harris Jr. -2, Bennett -1, Victor -1, Yakura -1, Nimanis E, Gaul E, Pryce -3, Mills -1, Beaudry E, Klecha +1, Schiavo E, Walsh -1, Ahman +1, Fries +1, Casale -1.

Officials -- Referee, Jackson. Linesmen -- Faron, McCrary.

Attendance -- 3,147.